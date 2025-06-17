В Кузбассе муж пригрозил сделать жене из нее шашлык и получил более 14 ударов топором

В Кузбассе суд вынес приговор женщине, которая напала на своего супруга с топором. Об этом сообщает Мариинский городской суд Кемеровской области.
Инцидент произошел во время конфликта между парой. Мужчина первым схватился за топор и подошел к супруге со словами: «Я из тебя сейчас шашлык сделаю».
Подсудимая смогла выхватить топор, и сама нанесла мужу не менее 14 ударов по голове, спасти пострадавшего не удалось. Женщина призналась в содеянном и заявила, что у нее не было умысла, но следователи нашли доказательства обратного.
Во время психологической экспертизы выяснилось, что к моменту нападения фигурантка находилась в психотравмирующей ситуации, но в суде не посчитали, что эмоции женщины были такими же сильными, как состояние аффекта.
Женщину приговорили к семи годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Адвокат осужденной подал апелляцию, но во время нового заседания суд признал приговор нижестоящей инстанции справедливым.
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