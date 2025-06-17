Пострадавшая от удара дрона ВСУ в курском приграничье умерла в больнице

Хинштейн: пострадавшая от удара дрона ВСУ в приграничье умерла в больнице

Женщина, которая была ранена в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, скончалась в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью в больнице скончалась 48-летняя женщина, раненая в результате атаки дрона в Суджанском районе», — написал он.

По его словам, врачи сделали все возможное для спасения ее жизни, но травмы были слишком серьезные. Он отметил, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь.

15 июня Хинштейн сообщил, что большинство атакованных Вооруженными силами Украины социальных объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению. По его словам, будет правильно на месте этих объектов строить новые, современные и безопасные здания.

Ранее СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области.