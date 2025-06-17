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В Москве пройдет афтепати «Пикника Афиши x Сбер»

Организаторы анонсировали афтепати «Пикника Афиши» с тайными гостями
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Пресс-служба компании «Афиша»

В Москве 21 июня пройдет афтепати «Пикника Афиши x Сбер». Ночная вечеринка начнется после завершения программы фестиваля в «Коломенском» и станет его продолжением, сообщили организаторы мероприятия.

Афтепати пройдет совместно с DFF CLUB и DIDENOK TEAM. На ночном «Пикнике Афиши x Сбер» выступят DOPECLVB DJ SET, дуэт LAVBLAST, MIRONOV, SAMURAI SLT, SEVADA, GUCCI KALE, бас-гитарист и сооснователь московской группы «Источник» Лека Иорданян. YANA INDIGIRKA, FANTASTIC FRESH, а также музыкальный продюсер «Пикника Афиши» Марина Земка (ZYOMKA).

В музыкальной программе мероприятия – экспериментальная электроника, а также выступление гостей, имя которых организаторы не раскрывают, с лайвами на диджей-сетах.

«Пикник Афиши x Сбер» пройдет в Москве 21 июня в парке Коломенское. Информационными партнерами мероприятия выступают «Афиша Daily», «Афиша Рестораны», Rambler&Co, «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

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