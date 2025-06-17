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В Башкирии мужчина поджег себя в здании банка

Baza: в Уфе мужчина поджег себя прямо в отделении банка
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В столице Башкирии Уфе мужчина совершил акт самосожжения в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Утром мужчина зашел в офис на Менделеева, облил себя горючей жидкостью и поджег. На место вызвали спасателей и скорую, пострадавшего госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% тела и отравлением продуктами горения», — сказано в сообщении.

О его мотивах ничего неизвестно.

В начале этого года студент из Москвы загорелся, пытаясь произвести впечатление на друзей. Инцидент произошел вечером 16 января около ТЦ на Ходынском бульваре. 17-летний юноша проводил там время с приятелями и решил впечатлить их фокусом — пробежаться по улице в виде горящего факела. Молодой человек опрыскал себя освежителем воздуха, купленным перед этим в магазине, и воспользовался зажигалкой.

Джинсы несовершеннолетнего немедленно вспыхнули, и тот, действуя строго по плану, побежал, но затем стал умолять прохожих потушить его. Когда ему помогли, пострадавший позвонил своему отцу, и тот доставил сына в детскую больницу. Выяснилось, что юноша получил серьезные ожоги бедер и паховой области.

Ранее на Алтае два мальчика подожгли мусор и отправили маленького брата в больницу.

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