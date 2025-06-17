Россияне рассказали, как часто они испытывают ностальгию

Более трети россиян (36%) регулярно испытывают ностальгию, а 28% сталкиваются с этим чувством при воспоминании о значимых личных моментах, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 19% россиян испытывают ностальгию временами, а 17% осознанно избегают эти чувства.

Чуть больше трети (37%) из тех, кто испытывает ностальгию, заявили, что скучают по конкретным людям и событиям. У 27% респондентов теплые чувства вызывают воспоминания о школьных и студенческих годах, у 20% — о детстве, у 8% — 90-е годы, а у 2% — начало 2010-х.

У 46% опрошенных сильнее всего ностальгию вызывают бывшие дома, улицы и учебные заведения. Также у 23% теплые чувства вызывает музыка, у 19% — фильмы, а у 12% — предметы интерьера.

Говоря о философском подтексте, 38% россиян заявили, что ностальгия для них является обычной эмоцией, 32% респондентов считают, что ее значение зависит от контекста, а 18% воспринимают ностальгию как способ убежать от реальности.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 11 июня 2025 года. Всего в нем приняли участие 114 757 интернет-пользователей.