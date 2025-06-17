Врач назвал главные причины появления камней в почках

Неправильное питание и воспалительные заболевания, включая пиелонефрит, цистит или уретрит, грозят появлением камней в почках. Об этом «Москве 24» рассказал врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.

Эксперт лаборатории «Гемотест», уролог Александра Старцева рассказала газете «Известия», что мочекаменную болезнь выявляют у каждого третьего пациента врача-уролога. Это распространенное заболевание развивается под влиянием многих факторов, уточнила эксперт.

По словам Гадаборшева, камни могут начать формироваться на фоне дефицита жидкости, а также нарушения обменных процессов при сахарном диабете и ожирении. Помимо этого, на процесс влияют длительный прием определенных лекарств и потребление продуктов с содержанием щавелевой кислоты в большом количестве».

«Чтобы избежать проблем, рекомендуется выпивать 2–2,5 л воды в сутки, не учитывая другой жидкости. Помимо этого, нужно сбалансировано питаться: добавить в рацион много клетчатки, а также избегать избытка фастфуда и жирной пищи. При этом не стоит забывать о физической активности и ежегодной диспансеризации», — заключил врач.

Ученые из Медицинской школы Индианского университета до этого установили, что избыточное потребление продуктов животного происхождения на «плотоядной» диете может повысить риск формирования камней в почках.

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