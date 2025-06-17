Следком завел дело по факту гибели людей при пожаре в Московской области

СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Королеве

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Королеве Московской области при пожаре погибли трое взрослых и двое детей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

В СК также рассказали, что следователи и криминалисты осматривают место трагедии. Причины возгорания еще неизвестны.

По данным ведомства, младшему из погибших детей было три года, в МЧС сообщали о четырехлетнем ребенке.

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