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Следком завел дело по факту гибели людей при пожаре в Московской области

СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Королеве
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Максим Блинов/РИА Новости

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Королеве Московской области при пожаре погибли трое взрослых и двое детей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

В СК также рассказали, что следователи и криминалисты осматривают место трагедии. Причины возгорания еще неизвестны.

По данным ведомства, младшему из погибших детей было три года, в МЧС сообщали о четырехлетнем ребенке.

17 июня сообщалось, что на заправке в Южно-Сахалинске мужчина едва не сжег автомобиль. На кадрах с места инцидента видно, как во время заправки клиент подносит к топливному баку зажигалку. В результате часть машины вспыхнула.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге матери пришлось прыгать с пятого этажа с маленькой дочерью, чтобы спастись из горящей квартиры. Кристина укладывала младенца спать, пока ее муж был на работе. В этот момент в квартире семьи на улице Бисертской загорелась мебель. Женщина находилась в другой комнате, но увидела дым и поняла, что не сможет покинуть жилье через дверь.

Ранее подросток хотел приготовить обед и устроил пожар в Невинномысске

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