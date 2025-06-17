В Госдуме раскрыли смысл резкого повышения платы за воду при отсутствии счетчиков

В России планируют втрое увеличить плату за потребление воды для граждан, в квартирах которых нет приборов учета. За счет повышающего коэффициента собственников жилья простимулируют установить счетчики и оплачивать услуги по точным расчетам, объяснила RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Отметим, что с этого года собственники квартир имеют возможность делегировать передачу показаний со счетчиков арендаторам – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. Для этого нужно использовать гостевой доступ в приложении «Госуслуги Дом». Когда собственник подтверждает предоставление доступа к аккаунту, человеку приходит соответствующее подтверждение. При этом в приложении у него автоматически появится новый объект недвижимости с пометкой «Гостевой доступ».

А что касается отсутствия приборов учета в квартирах, то еще к 2012 году россияне должны были установить счетчики во всех помещениях, где для этого есть техническая возможность, напомнила депутат. В первую очередь речь идет о многоквартирных домах, но, тем не менее, на сегодняшний день около 30-40% квартир приборами учета не оборудованы. В целом это не нарушение – согласно Жилищному кодексу россияне могут оплачивать ресурсы либо по приборам учета, либо по нормативу, однако во втором случае расчеты производятся по повышенному коэффициенту, напомнила Разворотнева.

Сложность в том, что при отсутствии счетчиков точность расчетов ухудшается. В квартирах часто живет больше людей, чем прописано, что сильно бьет по ресурсоснабжающим организациям. В итоге происходит несправедливое распределение затрат между жильцами, объяснила депутат.

«В квартире, в которой прописан один, а живут 20, фактически платят соседи... Стимулировать собственников пытаются за счёт повышающего коэффициента», — отметила она, добавив, что, по ее мнению, еще лучше бы в данной ситуации россиян простимулировали штрафы.

Напомним, Минстрой России разработал проект постановления, по которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, вырастет в три раза. Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на повышение ответственности владельцев недвижимости за потребление ресурсов. Также документ ужесточает правила начисления платы при незаконных или самовольных подключениях к водопроводу. Пересчитать сумму могут лишь в случае, если расчеты окажутся ошибочными.

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