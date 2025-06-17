В Иране задержали подозреваемых в работе на Моссад

В Иране были арестованы вооруженные подозреваемые, связанные с израильской разведкой Моссад, которые готовили террористические акты. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По информации телеканала, на юге Тегерана задержаны «три вооруженных шпиона Моссада».

«Они планировали проведение террористических операций», говорится в сообщении вещателя.

15 июня полиция Ирана заявила о задержании двух агентов израильской разведки «Моссад» в северной провинции Альборз.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства.

В Иране обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе.