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Долг экс-замглавы Минобороны РФ Иванова составляет 175 млн рублей

Долг по кредиту бывшего замглавы Минобороны РФ Иванова составляет 175 млн рублей
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Долговые обязательства экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по банковскому кредиту составляют 175 миллионов рублей. Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что ПСБ подал заявление в Арбитражный суд из-за невозможности погасить эту сумму, пишет ТАСС.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, после развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице. ПСБ оценил эту квартиру и выдал кредит на сумму 175 миллионов рублей под ее залог, которые были использованы для приобретения дома в подмосковных Раздорах с прилегающим участком.

«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей - это и есть полная цена дома», — уточнил адвокат обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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