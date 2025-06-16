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Одна из европейских стран усложнила пересадку россиянам

Россиянам с 12 июля понадобится транзитная виза для поездок через Испанию
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Depositphotos

Туристам из России с 12 июля понадобится транзитная виза для поездок через международные аэропорты Испании. Об этом сообщается на официальном сайте консульства страны в Москве.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам РФ, которые имеют обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании нужно иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)», — отмечается в публикации.

Уточняется, что виза позволит российским туристам осуществлять транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но въезд на территорию стран Шенгенского соглашения ограничивается.

До этого сообщалось, что Россия и Китай могут согласовать новые условия безвиза в июне. «Известия» писали, что Москва и Пекин ведут переговоры об отмене виз для туристических групп от трех человек.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.

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