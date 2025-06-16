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Христианство осталось самой многочисленной конфессией в мировом сообществе

Pew Research Center: христианство остается крупнейшей конфессией в мире
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Христианство остается крупнейшей конфессией в мире, однако христиан становится меньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Pew Research Center.

Данные, представленные в докладе, основаны на анализе более 2,7 тысяч исследований и опросов. Эксперты изучили, как изменился «глобальный религиозный ландшафт» с 2010 по 2020 год.

За последнее десятилетие христиан в мире стало больше на 121,6 миллиона человек, и теперь их насчитывается 2,3 миллиарда. Однако их доля в общем населении планеты уменьшилась до 28,8%, что на 1,8% меньше, чем раньше. Это происходит потому, что христианство растет медленнее, чем население Земли в целом.

Ислам стремительно набирает численность: за 10 лет число его последователей выросло на 346,8 миллиона человек, обогнав все остальные религии вместе взятые. Если этот тренд сохранится, к концу века мусульмане могут стать самой крупной религиозной группой на планете.

Еще одна динамично растущая категория — люди, которые не причисляют себя ни к одной вере. Их доля приближается к четверти населения Земли. В то же время численность буддистов сокращается, что делает эту религию единственной с негативной динамикой.

Эксперты объясняют эти изменения демографическими факторами: в мусульманских странах высокая рождаемость, в то время как в христианских и буддийских регионах она снижается. Кроме того, в развитых странах все больше людей отказываются от религиозной идентичности.

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