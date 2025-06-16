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Врач рассказал, какие процедуры помогут вернуть молодость лица

Врач Леликов: смас-лифтинг поможет вернуть молодость лица
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Pexels

Пластическая операция поможет добиться длительного эффекта при омоложении лица. Об этом RuNews24.ru рассказал российский пластический хирург — врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

По его словам, косметологические процедуры, например, безоперационные смас-лифтинг, нитевые методики, будут играть только профилактическую роль.

«Если есть ухудшение овала лица, дряблая шея, возрастные проявления, то в этом случае, конечно, целесообразно рассматривать пластическую хирургию, а именно — операционный смас-лифтинг, чтобы надолго решить вопрос с молодым лицом», — подчеркнул Леликов.

Врач добавил, что после операции пациенты могут поддерживать эффект с помощью косметологии. Он также отметил важность домашнего ухода за кожей. В частности, важно увлажнять кожу с помощью качественной уходовой косметики.

Ученые из Научно-исследовательской лаборатории Merz Aesthetics GmbH (Германия) до этого установили, что микрофокусированный ультразвук способствует выработке коллагена и эластина — белков, образующих «каркас» кожи и придающих ей молодой вид.

Ранее были раскрыты бьюти-процедуры Анджелины Джоли для сохранения молодости.

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