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Женщина выжила после 20 ножевых ранений благодаря грудным имплантам

WOB: китаянка получила 20 ударов ножом и выжила благодаря грудным имплантам
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Weibo

В Китае женщина выжила после 20 ножевых ранений благодаря грудным имплантам, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, женщина по фамилии Ма была атакована мужчиной в подземном паркинге торгового центра, когда она шла к своей машине с покупками. Преступник удерживал нож у её горла, говоря, куда ей нужно ехать. Однако, воспользовавшись моментом, когда незнакомец отвлёкся, китаянка успела отправить сообщение бойфренду, указав своё местоположение.

Сотрудники полиции, получив координаты от партнёра китаянки, прибыли на место, но при их появлении злоумышленник внезапно набросился на женщину, нанеся множество ударов ножом в грудную клетку.

Пострадавшая пыталась защищаться руками и открыла дверь машины, после чего она потеряла сознание внутри салона. Женщину доставили в больницу с 20 ножевыми ранениями. По словам врачей, большинство ударов были поглощены силиконовыми имплантами, что предотвратило повреждение жизненно важных органов.

Ранее в Китае врачи обманом заставили мужчину увеличить себе грудь.

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