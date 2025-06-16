На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка заперла детей в квартире в качестве наказания и пожалела

В Екатеринбурге мать наказала детей, заперев их в квартире, и поплатилась
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге наказание детей за проступок обернулось изъятием их из семьи. Об этом сообщает E1.ru в Telegram-канале.

По информации издания, женщина наказала сыновей 9 и 11 лет за то, что они испортили диван, закрыв их в квартире, заваленную одеждой и хламом. Женщина ушла из дома, а когда вернулась, детей там не обнаружила: они сбежали через балкон. Екатеринбурженка обратилась в полицию с заявлением о пропаже, и правоохранители искали мальчиков всю ночь.

Сотрудники МВД отказались передавать детей матери до тех пор, пока в квартире не наведут порядок — судя по опубликованным СМИ фотографиям жилья, уборку в квартире не проводили несколько недель. Не уточняется, привлекут ли горожанку к административной ответственности, но известно, что семью после случившегося поставили на учет.

Ранее в Екатеринбурге подросток попытался сбежать из дома через окно, но сломал ногу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами