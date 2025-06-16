Россиянка заперла детей в квартире в качестве наказания и пожалела

В Екатеринбурге мать наказала детей, заперев их в квартире, и поплатилась

В Екатеринбурге наказание детей за проступок обернулось изъятием их из семьи. Об этом сообщает E1.ru в Telegram-канале.

По информации издания, женщина наказала сыновей 9 и 11 лет за то, что они испортили диван, закрыв их в квартире, заваленную одеждой и хламом. Женщина ушла из дома, а когда вернулась, детей там не обнаружила: они сбежали через балкон. Екатеринбурженка обратилась в полицию с заявлением о пропаже, и правоохранители искали мальчиков всю ночь.

Сотрудники МВД отказались передавать детей матери до тех пор, пока в квартире не наведут порядок — судя по опубликованным СМИ фотографиям жилья, уборку в квартире не проводили несколько недель. Не уточняется, привлекут ли горожанку к административной ответственности, но известно, что семью после случившегося поставили на учет.

Ранее в Екатеринбурге подросток попытался сбежать из дома через окно, но сломал ногу.