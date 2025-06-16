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Россияне рассказали о способах сохранения мотивации

Rambler&Co: забота о будущем – главный мотиватор россиян
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Shutterstock

Семья, здоровье и карьера мотивируют большинство россиян (58%) двигаться по жизни вперед, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и образовательной платформы «Нетология».

Стремление быть лучше вчерашнего себя стало вторым по популярности ответов в вопросе о мотивации (19% респондентов). Также 18% опрошенных выбрали вариант «ожидания родных и близких».

Для 58% россиян мотивацией продолжать начатую инициативу является внутренний интерес или личная цель. Каждый третий (32%) назвал главной мотивацией продолжать начатое материальное поощрение, 9% — перспективу карьерного роста.

Главным качеством для сохранения мотивации 53% респондентов назвали самодисциплину, 23% — напоминания о конечной цели, 19% — поддержку со стороны семьи и друзей.

Говоря о провале, 44% россиян заявили, что спокойно относятся к остановке на полпути. Также 25% респондентов заявили о полезном опыте в случае нереализации цели.

Эксперты «Нетологии» отметили, что в случае с онлайн-курсами 63% студентов не доходят до середины обучения.

«Доводить начатое до конца непросто в любом деле, особенно в онлайн-обучении. Это работа, требующая серьезного личного вклада. Мы помогаем студентам отслеживать прогресс и делаем так, чтобы пользователи могли эффективно планировать и встраивать обучение в повседневную жизнь. Студент не должен оставаться один на один с образовательным материалами», — отметил директор по маркетингу «Нетологии» Иван Чирков.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 мая по 5 июня 2025 года. Всего в нем приняли участие 123 763 интернет-пользователя.

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