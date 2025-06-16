Сбер выпустил лимитированные карты в честь Дня России

Ко Дню России Сбер выпустил лимитированные «Карты края», вдохновленные разными местами страны, сообщает пресс-служба банка.

Дизайны карты с мотивами фольклора России создали 5 художников из регионов страны.

На пластиковых картах, платежных стикерах и виртуальных картах с 16 июня можно будет разместить мифических животных, священные символы и значимые объекты Татарстана, Бурятии, Якутии, Санкт-Петербурга и Башкортостана. По данным последней переписи населения России, национальности из этих регионов являются одними из самых многочисленных на территории страны, а Санкт-Петербург – культурная столица России.

Также в Доме культур в Москве с 21 по 30 июня будет работать поп-ап, где новые карты представят в виде ковров. С 27 по 29 июня там можно будет оформить «Карту края» и получить памятный мерч.

Как рассказал художник Амгалан Ринчичнэ, создавший карту «Конь ветра» (Бурятия), с самого детства его привлекали мифы и сказки.

«Для дизайна карты я подумал о таком символе буддистской культуры, как Конь Ветра, Хии Морин. Это такой обрядовый флажок в буддийской традиции. На таких флажках пишут имена людей и вывешивают на ветру, и развеваясь, он знаменует благополучие. Для меня же этот конь еще и символ свободы», — сказал он.

Художница Полина Майер, создавшая карту «Слияние» (Санкт-Петербург), отметила, что в своей работе она использовала узор Павлопосадского платка.

«Это целое произведение искусства, такой платок расписывается вручную и отличается своим особенным мотивом и изображением. А сегодня это буквально мост между поколениями, ведь до сих пор, даже спустя 200 лет, девушки носят такие платки», — рассказала она.