Москвичам напомнили о запрете на просмотр видео без наушников в метро

Пассажирам нельзя смотреть видеоролики или слушать музыку в вагонах московского метро без наушников, так как это предусматривает ответственность по КоАП города. Другие пассажиры, которым досаждает нарушитель, могут пожаловаться на него, сообщили RT в пресс-службе столичного метро.

Отметим, что правила пользования столичным метро изменили в этом году для повышения комфорта и безопасности пассажиров – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на департамент транспорта столицы. Так, жителям напомнили о запрете курения в вагонах, попросили не мешать закрытию или открыванию дверей, призвали перевозить животных и птиц в клетках и переносках. Кроме того, дептранс отметил, что просмотр видео и прослушивание аудио допустимо только в наушниках, чтобы не создавать неудобств другим пассажирам.

Также в Московском метрополитене установлен запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов), если на то нет письменного согласия администрации. Если же пассажир смотрит видео или слушает музыку в вагоне без наушников, то по факту таких действий регистрируется административное нарушение.

«В случае если пассажир прекратил прослушивать музыку или смотреть видео без наушников, это не освобождает его от ответственности по ст. 10.9 КоАП города Москвы», — подчеркнули в пресс-службе метро.

Другие пассажиры могут пожаловаться на нарушителя, связавшись с машинистом. Также можно передать сотрудникам ГКУ «Организатор перевозок», службе безопасности метрополитена или полиции номер вагона и время, когда произошло нарушение – его найдут на видеозаписях, которые ведутся в каждом вагоне.

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