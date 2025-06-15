Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск ВС

В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации отметил, что во время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс в Нижнекамск.

Временные ограничения в аэропорту Нижнекамска вводились 15 июня примерно в 13:25 (мск). Кроме того, в это же время ограничения были введены в аэропортах Казани и Ижевска.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

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