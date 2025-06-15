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В Петербурге подростки бросили страйкбольную гранату в прохожего

78.ru: в Петербурге юноши бросили прохожему под ноги гранату
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Центральном районе Петербурга двое приятелей взорвали страйкбольную гранату под ногами прохожего. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Черняховского. Двое молодых людей бросили страйкбольную гранату под ноги проходившего мимо мужчины. Петербуржец обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Хулиганов задержали в Транспортном переулке. У них изъяты фрагменты корпуса страйкбольной гранаты. Мотивы их поступка устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мужчина напал на подростка в Подмосковье, не сумев поделить с ним беседку. 14-летний подросток отдыхал в беседке. К нему подошел мужчина со своей семьей и потребовал освободить место, однако школьник сообщил ему, что место уже занято. После этого мужчина стал оскорблять несовершеннолетнего и напал на него. Попытки школьника мирно урегулировать конфликт были проигнорированы.

Ранее вандалы напали на екатеринбурженку после того, как изрисовали ее машину.

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