Жителям Израиля велели оставаться около убежищ

Жителям Израиля разослали уведомления о необходимости оставаться недалеко от убежищ. Об этом же сообщила в Telegram-канале Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

«Командование тыла уже дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи убежищ. Передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, а массовых собраний следует избегать», — говорится в посте.

В ЦАХАЛ отметили, что получили данные о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля. В армии подчеркнули, что жителям нужно прятаться, пока их не проинформируют о том, что можно выйти из убежища.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.