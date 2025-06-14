Вандалы напали на екатеринбурженку после того, как изрисовали ее машину

В Екатеринбурге вандалы повредили машину женщины и напали на нее после замечания. Об этом E1.RU рассказал супруг пострадавшей.

Инцидент произошел еще 23 мая на улице Папанина. В тот день местная жительница возвращалась домой из аптеки и сделала замечание троим молодым людям, которые изрисовали аэрозольной краской «Газель» и переключились на ее машину. В ответ они брызнули в женщину из баллончика и принялись избивать ее.

«Один из них снимал весь процесс на камеру, второй из баллончика с краской начал распылять ей в лицо глаза, одежду, телефон. Она начала отбиваться, получилось свалить его с ног. К счастью, эту картину увидел сосед, он отодвинул мою супругу от уродов. Этот гад стал угрожать расправой моей супруге и соседу, орал: «Я вас запомнил, найду и буду резать». А потом ударил супругу в лицо несколько раз, по ногам, рукам», — говорит муж пострадавшей.

Одного из хулиганов удалось задержать, его доставили в участок, а пострадавшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Женщину пока не допрашивали.

Как сообщается, ее обидчики причастны к порче памятник архитектуры XIX века — усадьбы Елисеевых в центре города. Вандалы попали в объективы камер уличного видеонаблюдения, за информацию о них объявлена награда в 10 тыс. рублей. Юношу, которого екатеринбурженка успела сфотографировать во время конфликта, опознали, однако он пока остается на свободе.

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