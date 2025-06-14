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МВД России назвало самые популярные у мошенников сферы для фишинга

МВД: мошенники чаще всего маскируются под онлайн-магазины и инвестпроекты
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-шопинг и инвестиции стали главными темами для создания фишинговых сайтов. Об этом сообщило управление МВД России по борьбе с интернет-мошенничеством.

По данным ведомства, лидером по количеству поддельных сайтов оказались интернет-покупки — 35% всех зафиксированных случаев. На втором месте — схемы с «инвестициями», на них пришлось 33% мошеннических ресурсов.

Специалисты отметили сезонность в онлайн-торговле: чаще всего злоумышленники предлагали стройматериалы, беседки, музыкальные инструменты, табачные изделия, автозапчасти и брендовую одежду. Также фиксировались фейковые объявления о продаже несуществующего iPhone 16 Pro Max.

Максимальный ущерб от «инвестиционного» обмана составил более 11 млн рублей — деньги переводили якобы на биржу или «представителям» Московской биржи.

На третьем месте по популярности у мошенников — сайты с предложением интим-услуг (16%), на четвертом — фальшивые сервисы (13%), включая аренду жилья и продажу билетов на вымышленные спектакли.

Кроме того, полиция выявила необычную схему: под видом платформы для оценки товаров на маркетплейсах злоумышленники обманывали людей, обещая «работу» — такие сайты заняли 3% в общей статистике.

Все выявленные ресурсы заблокированы, однако МВД предупредило, что мошенники продолжают создавать новые.

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