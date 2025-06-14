Бывший возлюбленный актрисы напал на охранника театра в Петербурге, пытаясь добиться встречи с ней. Об этом стало известно 78.ru.

Вечером 13 июня в здание театра«На Литейном» ворвался разъяренный мужчина и потребовал, чтобы его пустили к одной из актрис, которая когда-то была его девушкой. Посетитель достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать художественному руководителю, а затем ударил охранника и убежал в неизвестном направлении.

Заведующая театра вызвала полицию. Охранник, получивший удар в лицо, серьезно не пострадал и не стал обращаться за медицинской помощью. Тем не менее хулигана разыскивают. По данным портала «Конкретно.ру», подозреваемым оказался 41-летний солист театра оперы и балета. Он уже не раз приходил на работу к своей бывшей возлюбленной в неадекватном состоянии.

Ранее в Южной Корее сталкер ворвался в дом женщины, находившейся под охраной полиции, и изрезал ее ножом.