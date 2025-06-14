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Федора Бондарчука эвакуировали из Ирана

Федора Бондарчука вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали российского режиссера Федора Бондарчука вместе со съемочной группой. Об этом рассказали журналистам в посольстве Баку, передает РИА Новости.

«Режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы были эвакуированы из Ирана в Азербайджан», — передало агентство.

Бондарчук сообщил, что первая группа россиян, которую эвакуировали из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву 14 июня.

Накануне представитель режиссера сообщил, что Бондарчук находился в Иране перед атакой Израиля на исламскую республику. По его словам, актер в составе российской делегации с министром культуры России Ольгой Любимовой был на съемках сериала «Трудно быть богом», в котором артист исполняет одну из главных ролей.

В этот же день министерство культуры РФ сообщило, что в Иране также находились музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В ведомстве отметили, что в связи с ограничением воздушного сообщения творческие коллективы не смогли покинуть территорию республики.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.

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