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Турист пострадал при спуске с хребта Борус в Сибири и провел ночь на скале

Спасатели из Хакасии эвакуировали туриста с хребта Боруса
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МЧС по Республике Хакасия

В Сибири спасатели эвакуировали пострадавшего при спуске с хребта туриста, сообщает МЧС по республике Хакасия.

ЧП произошло днем 13 июня на хребте Борус в Западном Саяне. Спускаясь с вершины, сильно пострадал 35-летний турист. На помощь к нему отправились краевые спасатели и волонтеры.

Однако эвакуация затянулась, и ночь раненому пришлось провести на скале. Рядом с ним были сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. На следующий день его удалось поднять на вертолет с помощью лебедки.

«Туриста эвакуировали в Абакан, где передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках.

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