СМИ сообщили, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил работу

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил работу в связи с атакой на Иран. Об этом сообщили израильские СМИ, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что воздушную гавань закрыли до «особого распоряжения». Как пишут местные издания, аэропорт закрыли на следующие три-четыре дня. Однако представитель Управления аэропортов сообщил журналистам, что официальных заявлений не было.

До этого власти Израиля полностью эвакуировали международный аэропорт Бен-Гурион.

13 июня сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ контролируют работу авиакомпаний по корректировке расписания в связи с отменой рейсов на Ближний Восток. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил, что в связи с корректировкой маршрутов продолжительность полета может измениться. Некоторые единичные плановые рейсы объединят для перевозки пассажиров на более вместительных самолетах.

Ирак и Иордания после атаки Израиля на Иран закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Авиационные власти Ирана и Израиля также закрыли свое небо для полетов гражданских воздушных судов. Российские авиакомпании были оповещены о произошедшем, и теперь планируют маршруты в другие государства Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.