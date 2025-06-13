Аналитик объяснил, почему удар Израиля по Ирану создал проблемы Зеленскому

Атака израильской армии на ядерные объекты Ирана создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, написал в соцсети X аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Излишне говорить, что все это невероятно плохо для Киева», — заявил эксперт.

По его словам, на фоне обострения конфликта с Тегераном Тель-Авив постарается закупить как можно больше средств противовоздушной обороны в ущерб Киеву, а «у Зеленского и так мало запасов».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее Медведев на фоне атаки на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта.