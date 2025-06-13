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Сургутский школьник сжег икону, славил «антихристов» и снимал процесс на видео

В Сургуте подросток сжег икону

Подросток из Сургута снял видео о том, как он сжигает икону. Об этом сообщает «ЧП Сургут».

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, молодой человек указывает на изображения святых и нецензурно выражается, после чего поджигает икону. Затем он несколько раз славит антихристов и тушит предмет, топчась по нему.

Авторы попросили сотрудников правоохранительных органов привлечь школьника к ответственности.

Позже подросток извинился за свои действия и «получил по лицу». На кадрах его действительно ударили.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Как сообщает Ura.ru, полицейские установили личность подростка. На данный момент специалисты проводят работу с его родителями.

«После установления всех обстоятельств будут приняты законные меры», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье молодых людей задержали за осквернение православной символики. По данным МВД, они совершали провокационные действия с религиозными символами.

Ранее суд оштрафовал владелицу магазина «Ведьмин путь» за оскорбление чувств верующих.

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