В Польше задержали молодого человека по подозрению в планировании теракта

В Польше задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке террористической атаки. Об этом сообщил на платформе X официальный представитель МВД Яцек Добжиньский.

По его словам, задержанный собирал пиротехнические материалы вместе с двумя другими мужчинами, которых уже арестовали в рамках того же дела.

Как отметил Добжиньский, группа вдохновлялась действиями известных преступников, в том числе норвежца Андерса Брейвика, который совершил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале в Осло и стрелял по участникам молодежного летнего лагеря на острове Утейя.

До этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов. В ходе расследования было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

В 2023 году его завербовали в разведку и дали прозвище «Макс», после чего мужчина был переправлен в Молдавию для подготовки терактов в России.

Ранее мужчину арестовали за разведку на Ленинградской военно-морской базе.