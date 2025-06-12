На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше задержали молодого человека по подозрению в планировании теракта

В Польше задержали 19-летнего фаната Брейвика за планирование теракта
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Польше задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке террористической атаки. Об этом сообщил на платформе X официальный представитель МВД Яцек Добжиньский.

По его словам, задержанный собирал пиротехнические материалы вместе с двумя другими мужчинами, которых уже арестовали в рамках того же дела.

Как отметил Добжиньский, группа вдохновлялась действиями известных преступников, в том числе норвежца Андерса Брейвика, который совершил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале в Осло и стрелял по участникам молодежного летнего лагеря на острове Утейя.

До этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов. В ходе расследования было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

В 2023 году его завербовали в разведку и дали прозвище «Макс», после чего мужчина был переправлен в Молдавию для подготовки терактов в России.

Ранее мужчину арестовали за разведку на Ленинградской военно-морской базе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами