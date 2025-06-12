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В одном из городов штата Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов

Мэр Браун: в городе Спокан штата Вашингтон вводят комендантский час
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David Swanson/Reuters

Мэр американского города Спокан Лиза Браун в штате Вашингтон сообщила в своем аккаунте в соцсети X, что в населенном пункте вводят комендантский час на фоне протестов.

Отмечается, что комендантский час вводится с 21:30 среды. Он будет действовать до 05:00 утра четверга в некоторых центральных районах города. Исключение вводится для правоохранителей, сотрудников служб реагирования на чрезвычайные ситуации, местных жителей, а также уезжающих с работы и приезжающих на нее.

До этого полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Активисты шли маршем по городу. Около часа полицейские не появлялись, но позднее силовики на автомобилях догнали толпу.

Выйдя из машин, полицейские применили резиновые пули. Толпа после действий полиции отступила, но не разбежалась.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятия и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что количество американских войск в Калифорнии превысило контингент на Ближнем Востоке.

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