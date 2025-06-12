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Стало известно о скоплении автомобилей на подъезде к Крымскому мосту

В очереди на подъезде к Крымскому мосту стоят более 500 машин
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 500 машин находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи очереди из транспортных средств нет.

8 июня в Крыму объявляли ракетную опасность.

6 июня движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России накануне переговоров.

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