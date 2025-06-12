Аэропорт Ярославля возобновил работу

Ограничения на движение самолетов в ярославском аэропорту Туношна отменены с 5:25. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Таким образом, воздушная гавань не работала в течение почти двух часов.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 прекратили принимать и отправлять самолеты. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делали все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов. Московские воздушные гавани вернулись к работе в 2:50. Кроме того, в аэропорту Калуги (Грабцево) тоже ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Воздушная гавань снова начала принимать и отправлять самолеты спустя три часа.

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