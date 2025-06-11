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«Приставал к 12-летней девочке»: нижегородец ударил юношу, заступившегося за школьницу

В Нижнем Новгороде пьяный прохожий ударил ножом юношу, заступившегося за девочку
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Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина приставал к школьницам, а затем напал на 20-летнего юношу, который заступился за них. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в лесопарке Щелоковский хутор. По информации канала, подростки компанией отмечали день рождения одного из них. В какой-то момент к ним присоединился мужчина, который был существенно старше их. Он разговорился с молодежью, а затем стал приставать к 12-летней школьнице и ее 14-летней подруге, предлагая им взглянуть на пирсинг в интимном месте. Это не понравилось 20-летнему юноше из компании, и он ударил незнакомца по лицу. На это мужчина достал нож и ответил молодому человеку ударом в ногу.

Сначала агрессор пытался остановить хлынувшую из ноги юноши кровь, но потом оставил эту затею и скрылся на велосипеде. Также, по утверждению очевидцев, он требовал удалить с телефонов его фотографию.

Пострадавшего из парка забрала скорая.

В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Кубани мужчина с ножом напал на сожительницу, которая хотела от него уйти.

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