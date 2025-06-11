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Шериф предсказал катастрофу Лос-Анджелесу из-за беспорядков

Житель Калифорнии Леонид допустил катастрофу в регионе из-за беспорядков
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Daniel Cole/Reuters

Житель Калифорнии Леонид в интервью aif.ru допустил катастрофу в Лос-Анджелесе из-за вспыхнувших протестов. Он привел слова местного шерифа о том, что в городе может начаться гражданская война.

«Я живу в хорошем районе, у меня все спокойно и я даже не в курсе, что происходит. Но где-то там, судя по всему, война идет. Один знакомый шериф рассказывал, что гражданская война охватит весь город», — поделился собеседник издания.

При этом, по его словам, происходящее похоже на «какой-то спектакль». Он привел в пример ситуацию с пожарами, которые некоторое время назад охватили город.

«Я живу с видом на надпись Hollywood и там огня даже близко не было, а мир смотрел в новостях, что надпись сгорела и сочувствовал трагедии», — рассказал Леонид.

Что касается нынешней ситуации, весь мир видит беспорядки, но в большинстве районов все спокойно, добавил он.

Протесты, которые начались 6 июня в Лос-Анджелесе из-за рейда миграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов, не утихают до сих пор. При этом с каждым днем акции становятся все более агрессивными и распространяются на другие города и штаты. Президент США Дональд Трамп допустил, что все выступления кем-то финансируются, чтобы подорвать безопасность в стране. Могут ли протесты перерасти в подобие «майдана», и кто финансирует эти выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обвинили Демпартию в причастности к протестам в США.

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