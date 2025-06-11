Во Львове школьник принес на занятия пневматический пистолет

Ученик одной из школ в украинском городе Львове принес на занятия пневматический пистолет с металлическими шариками и выстрелил в сторону одноклассника. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, дети учатся в девятом классе.

Материал дополнен кадрами с подростками, один из которых целится в другого и затем стреляет. При этом школьник, выполняющий роль «мишени», прикладывает к своей спине книгу.

«Как сообщает полиция, державший на своей спине книгу <...> парень добровольно на это согласился. Никто не пострадал», — подчеркивается в публикации.

В конце мая на Украине осудили военнослужащего, который открыл стрельбу по подросткам. Инцидент произошел возле супермаркета в городе Харькове. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вступил в перепалку с детьми, так как ему показалось, что они смеются над его формой. Более того, несовершеннолетние назвали солдата «ТЦКашником», то есть сотрудником военного комиссариата.

В результате военнослужащий начал стрелять сначала в воздух, а затем в разные стороны. Никто из находившихся рядом людей не пострадал. Тем не менее против мужчины возбудили дело о хулиганстве и приговорили его к трем годам лишения свободы.

Ранее на Украине задержали солдата, устроившего стрельбу на детской площадке.