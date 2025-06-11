Россиянин из ревности сжег дом возлюбленной

В Изобильненском районе Ставропольского края мужчина приревновал сожительницу и устроил пожар в ее доме, постройка выгорела полностью. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в полицию о поджоге частного дома обратилась местная жительница. Правоохранители установили, что в день пожара 34-летняя женщина поссорилась со своим 37-летним сожителем.

На почве ревности обвиняемый сжег ее дом. Постройка выгорела полностью, общий ущерб составил 230 тысяч рублей. Подозреваемый в поджоге задержан, возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее душевнобольной мужчина изрубил топором мать и сестру и поджег их дом.