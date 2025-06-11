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«С Россией в сердце»: Губерниев — о возвращении российских гимнастов на международную арену

Губерниев: гимнасты приняли правильное решение вернуться на международную арену
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Федерация гимнастики России объявила о возвращении спортсменов на международную арену, это «единственное правильное решение», заявил в разговоре с «Газетой.Ru» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Хочу сказать, что гимнасты приняли единственное правильное решение. Спортсмены должны выступать. А коллективные письма — это не очень такая хорошая история, с моей точки зрения. Есть такая профессия — родину защищать на спортивных аренах. Вот пущай едут и защищают, а мы будем за них болеть и всячески помогать с Россией в сердце. Флаг и гимн вернем», — сказал он.

Губерниев подчеркнул, что на этот вопрос «двух мнений быть не может». Журналист считает, что решение порадует не только любителей гимнастики.

«Но самое главное — наша молодежь, которая только делает первые шаги в той же самой гимнастике. У детей должны быть ориентиры на взрослых», — сказал он.

До этого Федерация гимнастики России объявила, что спортсмены и судьи возвращаются на международную арену. Подтверждено участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии и Франции.

Ранее Соцсети удивила 92-летняя женщина, делающая по 200 отжиманий в день.

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