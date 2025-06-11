На юго-западе Колумбии произошла серия терактов

La FM: не менее 13 террористических атак в разных городах на юго-западе Колумбии

10 июня на юго-западе Колумбии произошло не менее 13 террористических атак. Об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники.

По данным источника, в разных городах департаментов Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо подорвались автомобили.

Сообщается, что преступники атаковали полицейских гранатами. По информации СМИ, серия терактов связана с третьей годовщиной ликвидации боевика по прозвищу Майимбу.

До этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили «неработающую самодельную бомбу» в доме молодого человека, устроившего стрельбу в школе в австрийском городе Граце. Сообщалось, что также полицейские нашли записку. Однако ее содержание не раскрывается.

Ранее в Петербурге школьник поджег автомобиль полицейского, припаркованный около изолятора временного содержания на улице Захарьевской. По версии следствия, 15-летний подросток совершил преступление по заданию от кураторов-мошенников. При этом обвиняемый свою вину не признал вину.

Ранее в Ставропольском крае предотвратили серию нападений на полицейских.