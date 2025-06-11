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«Дело в дозировке»: россиянам объяснили, чем опасна вода с литием

Врач Лапа: избыток лития в воде крайне опасен и бьет по всем функциям организма
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Вероника Жарковская/Пресс-служба НГТУ

В России обнаружили несоответствие по содержанию лития в воде известной марки воды «Сенежская». Речь идет о веществе, которое в объеме до 100 мг содержится в соединительных тканях и поэтому в небольших количествах полезно для здоровья. Однако как только содержание лития перешагивает за допустимую отметку, оно становится токсичным и бьет по всем функциям организма, объяснила 360.ru врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

«Как только литий переваливает за определенную дозировку, например, 200 миллиграмм на литр (в воде имеется в виду), он уже становится опасным, потому что происходит накопление в слизистой ткани, как и у всех металлов в организме. Но литий у нас, естественно, более опасный, чем натрий и калий», — отметила врач.

По ее словам, токсическое действие лития нарушает работу всего организма, первые симптомы этого состояния – усталость, слабость, дремота. Именно поэтому при подобных жалобах врачи, оценивая анализы, изучают количество микроэлементов в крови. Если постоянно пить воду с высоким содержанием лития, то это приведет к аритмии, мышечной слабости, снижению функций щитовидки и почечной недостаточности. Особенно опасно пить воду с литием беременным – он может навредить развитию плода.

Лапа призвала отказаться от потребления воды с превышением нормы лития, а если избыток микроэлемента уже обнаружен, то начать прием сорбентов, с помощью которых проводится детоксикация организма. При превышении любых элементов в организме нужно бить тревогу – даже если это витамины В12 и В6, то они становятся токсичными при больших дозировках.

«Поэтому надо обязательно обратиться к врачу», — подчеркнула врач.

Напомним, об избытке лития в воде «Сенежская» сообщил Telegram-канал SHOT Проверка. Однако в компании опровергли эти данные, подчеркнув отсутствие официальных результатов лабораторных исследований, которые подтвердили бы данное заявление. Также в пресс-службе компании утверждают, что провели свои испытания 6 июня и опубликовали их протокол, в котором показатель по литию составляет менее 0,01 мг/л, утверждают в пресс-службе. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 мг/л.

Ранее стало известно об утилизации воды с превышенным содержанием лития.

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