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В Индонезии турист попал в больницу из-за присосавшейся к его глазу пиявки

Daily Mail: пиявка присосалась к глазу туриста в Индонезии
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aastock/Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии туристу пришлось обращаться в больницу из-за присосавшейся к его глазу пиявки, пишет Daily Mail.

Британец Тони Эксолл вместе с гидами искал редкую птицу для фото. После двухчасового похода через джунгли он почувствовал раздражение в левом глазу и решил, что это пот или мелкое насекомое. Однако спустя два часа один из местных заметил, что к глазу туриста присосалась пиявка.

Боясь, что паразит может проползти за глазное яблоко и вызвать серьезные осложнения, Тони срочно прервал поездку и отправился в поисках медицинской помощи. Спустя шесть часов и после посещения двух больниц врачам удалось удалить пиявку пинцетом под местной анестезией. По словам Эксолла, процесс был болезненным, поскольку пиявка активно цеплялась за ткани глаза.

«Она буквально тянула за мой глаз. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного», — отметил мужчина.

К счастью, инфекции удалось избежать, и врачи назначили ему антибиотики и капли для профилактики. Тони также добавил, что все-таки успел сделать фото редкой птицы.

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Ранее у школьника обнаружили в легких пиявку после его жалоб на кашель.

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