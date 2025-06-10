В России приняли закон о сроках получения наследства участников СВО

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о сроках получения родственниками наследства погибших ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь вступить в права наследования будет возможно с момента составления акта о смерти военнослужащего. До этих пор родственники могли получить наследство в течение полугода после смерти бойца. При этом, как пояснили авторы законопроекта, встречаются случаи, когда документы приходят семьям участников СВО значительно позднее.

Кроме того, если дата смерти неизвестна или разнится в документах более чем на три месяца, близкие военнослужащего могут принять наследство с даты составления соответствующего акта гражданского состояния.

Закон вступит в силу с 15 июля текущего года. Депутаты Госдумы заверили, что положения закона также будут распространяться на ранее зарегистрированные случаи невозможности получения наследства участника спецоперации из-за бюрократических проволочек.

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