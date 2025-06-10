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В Росгвардии поделились числом задержанных за проникновение на стратегические объекты

Росгвардия: более 30 человек задержали на охраняемых объектах в ЦФО
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Более 30 человек задержаны за пять месяцев этого года за нарушения пропускного режима на стратегических объектах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

»...военнослужащими соединения не допущено проникновение нарушителей на охраняемые объекты, за нарушение пропускного и внутриобъектного режимов задержано более 30 нарушителей...», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что росгвардейцы также пресекли несколько попыток несанкционированного вывоза имущества с территории таких объектов.

10 июня ТАСС опубликовал кадры задержания россиянина, который подозревается в планировании теракта в Краснодарском крае.

Мужчина был задержан силовиками в лесу. На допросе он рассказал, что в начале этого года с ним по мессенджеру связался представитель Службы безопасности Украины. Впоследствии, он отправлял россиянину задания, за которые тот получал денежные вознаграждения. Всю полученную информацию подозреваемый отправлял куратору через мессенджер.

Ранее появились кадры задержания агента Украины, планировавшего теракт в Сухуме.

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