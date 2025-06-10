Россияне рассказали о лидирующих отраслях страны

Россия занимает лидирующие позиции в производстве продуктов питания, согласно результатам интернет-опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co. Об этом заявили 23% участников исследования, которое проходило с 29 мая по 5 июня 2025 года.

В опросе приняли участие 129 116 человек, которые оценили достижения страны в различных отраслях. Лидером в сфере услуг и сервиса Россию назвали 22% респондентов, а сельское хозяйство отметили 21%. Промышленность упомянули 12%, IT-сферу — 9%, фармацевтику — 6%. Другие отрасли, такие как одежда, автомобили и бытовые товары, набрали менее 5%.

Отмечается, что гордость категорией «услуги и сервисы» выросла с 15 до 22% по сравнению с аналогичным исследованием 2022 года, что свидетельствует об улучшении качества повседневной жизни.

Согласно исследованию, при выборе одежды и обуви большинство респондентов (60%) не обращают внимания на страну-производителя. Только 3% покупают исключительно российские марки, у 11% они составляют большую часть гардероба, а у 26% — меньшую.

Ситуация с продуктами питания отличается: 14% покупают только российские товары, еще 39% предпочитают их в большинстве случаев. Для 38% страна-производитель не имеет значения, а 9% отдают предпочтение зарубежным аналогам.

«Россияне уверены в базовых отраслях и сервисах, готовы поддерживать местных производителей, но ждут новых достижений в науке и технологиях. По сравнению с 2022 годом, пользователи больше ценят доступность и качество здесь и сейчас: еду, сервис, здоровье», — отметили в Rambler&Co.

На вопрос о том, какие онлайн-сервисы в России развиты лучше, чем за рубежом, лидерами стали банковские приложения и платформы (39%). На втором месте — доставка и курьерские услуги (35%). Соцсети, развлечения, аудио- и видеосервисы набрали 17%, такси — 9%. Доверие к доставке выросло с 22 до 35%, а банкинг укрепил позиции с 35% до 39%. Такси, напротив, потеряли популярность, упав с 17 до 9%.

В качестве поздравлений стране в праздничный день 35% респондентов выбрали универсальные ценности: счастья, здоровья и благополучия. 31% желают научных прорывов, 21% – достижений в медицине и фармацевтике. Еще 7% желают стране лидерства в области искусственного интеллекта, а 6% – возвращения к освоению космоса.