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В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения

Росавиация: аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не выпускает самолеты
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск <...> Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь Росавиации сообщил, что все ограничения в аэропорту Нижнекамска были сняты.

До этого Кореняко сообщил, что четыре российских аэропорта, где вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Речь идет об аэропортах в Нижнекамске, Ижевске, Казани и Кирове.

По данным министерства обороны РФ, ночью 10 июня в регионах страны сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее пилоты двух самолетов увидели беспилотник в районе аэропорта Домодедово.

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