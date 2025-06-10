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СМИ сообщили, как в Киеве тушат возникший после взрывов пожар

«Страна.ua»: в Киеве для ликвидации крупного пожара задействовали вертолет

Сотрудники украинских экстренных служб задействовали вертолет для ликвидации крупного пожара в Киеве, начавшегося на фоне взрывов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что огонь продолжает гореть. Из-за этого небо над городом оказалось затянуто черным дымом.

Рано утром 10 июня Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что небо в Киеве затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду.

Позже ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, Вооруженные силы РФ выпустили десятки беспилотных летательных аппаратов по населенному пункту. Целями стали объекты в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Дарницком районах.

Глава города подчеркнул, что в ряде районов Киева произошли возгорания. Местные власти мобилизовали сотрудников всех экстренных служб.

6 июня Кличко заявил, что в украинской столице в результате падения обломков сбитых дронов возникли пожары. Возгорания зафиксировали в Соломенском и Голосеевском районах Киева.

Ранее российские войска поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

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