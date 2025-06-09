В ДНР при разминировании пострадал российский сапер

В Донецкой народной республике (ДНР) при обследовании территории на наличие взрывоопасных предметов ранение получил старший сапер Специализированного спасцентра МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадавший был госпитализирован и прооперирован.

По данным МЧС, саперы ежедневно получают от жителей прифронтовых районах республики заявки на разминирование.

«Только с начала года саперы МЧС России по ДНР уничтожили более 52 тыс. различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

23 мая командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным «Пилат» рассказал, что на брошенных позициях украинских войск в Курской области были обнаружены самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами.

До этого командир отряда разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) с позывным «Кубинец» заявил, что военнослужащие группировки инженерных войск Вооруженных сил РФ очистили от взрывоопасных предметов свыше 38 тысяч гектаров территории Курской области.

В МПЦ также сообщили, что подразделения инженерных войск ВС РФ продолжают работы по очистке от взрывоопасных предметов на территории шести районов Курской области. В центре отметили, что в настоящее время обнаружено и уничтожено свыше 419 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ маскируют снаряды под кукурузу.