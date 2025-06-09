Рабочий за год вынес с завода два килограмма золота в волосах

La Repubblica: итальянский рабочий вынес с завода золото на €150 тысяч в волосах

Полиция Италии раскрыла схему воровства золота сотрудником предприятия, который прятал драгоценный металл в пышной шевелюре и выносил его за пределы завода. Об этом сообщила газета La Repubblica.

«За один год ему удалось скрыть, а затем «пристроить» почти два килограмма золота, унеся домой не менее €150 тысяч», — сказано в публикации.

Преступник попался во время проверки документов в пункте скупки драгоценного метала. 38-летний мужчина, запутавшись в объяснениях, передал сотрудникам полиции золотую полоску весом 250 г и стоимостью около €23 тысяч. Позже в его доме обнаружили еще больше золота.

Он признался в серии краж, для которых использовал свои длинные дреды. Мужчина не попадал под внимание охраны предприятия, потому что металлодетекторы не охватывали область головы. Это позволяло ему скрывать драгоценный металл в волосах.

17 мая Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила, что рабочие гидрометаллургического завода №3 в городе Навои попытались украсть двухкилограммовый полуфабрикат, содержавший более 1,5 кг чистого золота.

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