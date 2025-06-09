Очевидцы сняли на видео припаркованный автомобиль, кишащий тараканами

В Таиланде мужчина снял на видео припаркованный автомобиль, кишащий тараканами, пишет Bangkok Post.

На кадрах видно, как сотни тараканов ползают по сиденьям, приборной панели и окнам автомобиля. Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, быстро набрала миллионы просмотров и комментариев, многие из которых выражали ужас и недоумение — как такое могло произойти.

Предположительно, владелец автомобиля оставил его на длительное время без присмотра. Возможно, в условиях высокой влажности и тепла, что создало идеальные условия для размножения насекомых. По данным СМИ, представители местных властей не подтвердили официально происхождение тараканов или их количество, но отметили, что автомобиль был эвакуирован для дезинфекции.

Некоторые пользователи сети предположили, что речь может идти о виде американских тараканов (Periplaneta americana), которые распространены в тропических регионах и способны быстро заселять заброшенные помещения. Другие выразили обеспокоенность тем, что подобные случаи могут свидетельствовать о росте числа запущенных объектов и необходимости усиления санитарного контроля в общественных местах.

Ранее в Таиланде мужчина поругался с туристкой, которая смахнула с его головы ручного таракана.