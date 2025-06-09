В Японии людей призывают эвакуироваться из-за ливней

NHK: почти 27 тысяч человек в Японии получили указания об эвакуации из-за ливней

Почти 27 тысяч жителей острова Кюсю на юго-западе Японии получили указания об эвакуации из-за ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Эвакуация объявлена для 11 тысяч жителей поселка Кимоцуки в префектуре Кагосима на Кюсю. Сообщалось также, что указание об эвакуации получили 15,8 тысячи жителей всех районов города Кусима в префектуре Миядзаки также на Кюсю.

Указание об эвакуации — четвертый уровень угрозы Он означает рекомендацию покинуть опасное место, пока это еще возможно. Следующий, пятый уровень, говорит о непосредственной угрозе для жизни и необходимости спасения. Обычно это подразумевает действия внутри дома или другого помещения, так как перемещение на улицу может быть еще опаснее. Власти призывают завершить эвакуацию до того, как угроза достигнет пятого уровня.

К ночи фронт переместится к северу острова, в район префектуры Фукуока. Здесь за сутки ожидается до 200 миллиметров осадков. Метеорологи предупреждают о возможных затоплениях, паводках и оползнях.

В конце мая не менее 32 тысяч человек оказались в изоляции из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Отрезанными от внешнего мира оказались 14 городов, в том числе Кроки, Мото, Саут-Уэст-Рокс, Хэт-Хед, Кресент-Хед, Лаут-Парк, Джиллистон, Дакенфилд, Миллерс-Форест, Вудберри-Суомп, Лэмбс-Вэлли, Анамба, Хинтон и Остерли.

Ранее в японских префектурах Эхимэ и Окаяма разгорелись крупные лесные пожары.